В Крыму жителям запретили выходить из дома

Ситуация с коронавируса в оккупированном Россией Крыму ухудшается. Фото: pixabay.com

В Крыму оккупационная власть РФ усилила карантин из-за ухудшения Covid-ситуации и запретила выходить из дома людям старше 65 лет.

Об этом говорится в "указе" главы оккупационной власти полуострова Сергея Аксенова, пишут "РИА-Новости".

Людям указанной возрастной группы позволили оставлять дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Также на полуострове отменили льготный проезд для этой категории людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России вспышка Covid-19 - Путин объявил "нерабочую неделю"

Для других с 25 октября введут обязательные QR-коды, которые будут требовать для посещения мест общественного питания, музеев, торговых центров и тому подобное. Заведениям питания запретят работать после 23:00.

Эти ограничения будут действовать до "особого" распоряжения.

В Крыму ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для ряда профессий. Решение приняли из-за стремительного роста случаев коронавируса на территории региона.