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среда, 02 октября 2019 10:35

В Крыму начался призыв в армию

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В Крыму начался призыв в армию
krymr.com Крым: в армию забирают более 3 тысяч жителей оккупированного полуострова

Этой осенью начинается уже восьмая волна призыва в армию. Планируют забрать служить 3,5 тысячи крымчан.

"За предыдущие кампании в Крыму призвали 18900 человек изначально аннексии. Пока военкомы не озвучили новые цифры, но ожидается примерно 3,5 тысячи ", - сказал в эфире проекта Радио Свобода Радио Крим.Реалии член Крымской правозащитной группы Александр Седов.

Киев требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыму. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или по электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Ранее США выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма.

По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в армию призвали 5600 крымчан.

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Сегодня в Украине начинается осенний призыв на срочную службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря. Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет.

Срок службы - 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев. Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

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02
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