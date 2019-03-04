В Керченском проливе больше не горит танкер

21 января в Черном море загорелся два судна под флагом Танзании.Фото: Kerch.fm

В Черном море прекратилась пожар на судне Maestro.

Оно загорелось больше месяца назад, - сообщает пресс-служба Росморречфлота.

"Горение вчера прекратилось в 18:50, это был последний очаг", - отметили в ведомстве.

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Рядом с танкерами сейчас судно Росморречфлота, которое обеспечивает их безопасность.

"Ждем от судовладельца дальнейших решений", - добавили в пресс-службе.

28 февраля стало известно, что прекратилась пожар на первом танкере - Candy.21 января в Черном море загорелся два судна под флагом Танзании.По предварительным данным, во время передачи топлива с борта на борт произошел взрыв с последующим горением. Затем огонь перекинулся на другое судно.На борту было 32 моряков - граждане Индии и Турции. В результате десять моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены.

В сети появилось видео прибытия раненых при пожаре в Керченском проливе моряков.Уцелевших членов экипажа доставили в больницы оккупированной Керчи.