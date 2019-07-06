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суббота, 06 июля 2019 17:53

В Черном море перевернулся катер, есть погибшие

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В Черном море перевернулся катер, есть погибшие
Перевернулся катер "Атолл" в Черном мореФото: Новое Время

Во время прогулки на катере в Черном море у берегов Краснодарского края погибли два человека.

Инцидент произошел с судном "Атолл". Оно перекинулось 5 июля в районе Голубой бухты. Возможной причиной трагедии была перегруженность судна. На борту находилось не менее 25 человек, сообщает РИА Новости.

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"С ними привезли еще двух погибших. На любой технике нельзя возить более 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных - не более 12", - сказал директор пляжа в поселке Джубга Андрей Андреев.

По предварительным данным российского МЧС, на борту катера находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. Очевидцы сообщили, что шесть человек подобрали судна, которые проходили рядом. Следственный комитет РФ начал проверку по факту катастрофы.

В Николаевской области 4 июля один мужчина утонул и еще двое мужчин пропали.

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Дата
06
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