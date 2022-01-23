В Черном море горит российский танкер с мазутом

В Черном море загорелся российский танкер Almuntazah с 700 тоннами мазута.
Экипаж танкера состоит из семи россиян, как пишут "ТАСС".
Пока открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий уже начал появляться черный дым.
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Судно было на рейде, на якорной стоянке, в 1,9 км от берега в порту Тамань.
Танкер ходит под флагом Коморских островов.
Информации о пострадавших нет.
В 2022 году природный газ из месторождения "Сакарья", недавно обнаруженный в Черном море, будет поступать во все уголки Турции.
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