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пятница, 15 мая 2020 12:07

В центре Киева откроется магазин скандального российского рэпера

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В центре Киева откроется магазин скандального российского рэпера
Скандальный российский рэпер Гуф хчоет открыть магазин а Киеве. Фото: Instagran/therealguf

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, открывает магазин в центре украинской столицы.

Об этом 40-летний скандальный артист, который неоднократно выступал в аннексированном Крыму, заявил на своей странице в Instagram.

Он разместил видео, в котором зачитал рэп, пообещав открыть магазин своего бренда в Киеве на улице Пирогова. Открытие запланировано сразу, как снимут карантинные ограничения.

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"Я с крутой новостью – мой бренд теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется, и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле", – написал Гуф.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России, введенных Евросоюзом в ответ на аннексию Крыма и поддержку боевиков на Донбассе.

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