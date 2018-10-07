Уволили архитектора, который написал об имении пропагандиста

Мазурин написал об имении Киселева. Фото: "Цензор.нет"

Крымского архитектора Владимира Мазурина, который написал об имении кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева в оккупированном Коктебеле, освободили из строительной компании "Столица".

"4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополе. А я живу в Феодосии. Приехал - мне тут же говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По соглашению сторон", - рассказал архитектор "Новой газете".

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После известия об увольнении Мазурин стало плохо.

В оккупированной Феодосии изъяли тираж газеты "Город 24" статье о доме в Коктебеле российского пропагандиста, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.