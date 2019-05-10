Украинские моряки поплывут на стажировку в Грецию

Украинские моряки стажируются на борту корабля гидрографической разведки HMS ECHO H87 Королевских ВМС Великобритании.

Офицеры и контрактники проходят стажировку в рамках международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины и по приглашению британской стороны, пишет Минобороны.

"Главная цель мероприятия заключается в совершенствовании морской подготовки и ознакомлении с организацией корабельной службы Королевских ВМС Великобритании. Вместе со мной будут стажироваться командир штурманской боевой части среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" старший лейтенант Артур Колодка, старший комендор артиллерийской боевой части этого же корабля матрос Иван Анищенко и главный старшина дивизиона надводных кораблей мичман Павел Кучер, - отметил руководитель рабочей группы от ВМС ВС Украины - командир дивизиона над водных кораблей капитан 2 ранга Юрий Левицкий.

Фото: Минобороны

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По программе учений украинские моряки переплывут Черное море перейдут проливы Босфор и Дарданеллы, переплывут Мраморное и Эгейское моря и зайдут в военно-морскую базу НАТО "Суда-Бей" на острове Крит (Греческая Республика).

"С самого утра и до позднего вечера украинские военные моряки полностью окунутся в корабельное жизни, но уже по стандартам НАТО. Будут наблюдать за работой британских моряков на главном командном пункте HMS ECHO во время тактического маневрирования", - пишут в Минобороны.

ЕCHO считается гидрографическим и разведывательным судном. Его приняли на вооружение флота Ее величества в марте 2003-го. Имеет длину 91 м, ширину 17 м и осадку 5,5 м. Водоизмещение около 4000 т. Скорость 15 узлов. Экипаж — 72 человека. Для длительного пребывания в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из 3 шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и 4 крупнокалиберных пулеметов.