Украинцы должны быть проукраинскими - экс-политзаключенный

"Борьба за Крым стала моей жизнью. Пока мои друзья сидят в тюрьме я должен помогать им. В краткосрочных планах выучиться на юриста.", - делится с Gazeta.ua бывший узник кремлевского режима Исмаил Рамазанов.

Украина отмечает День политзаключенного. Традиция введена с 1975 года Вячеславом Чорновилом. Имела целью противостояние репрессиям украинских диссидентов. В этот день политзаключенные на день объявляют голодовку в знак солидарности с теми, кто погиб в советских лагерях, или сейчас сидит в российских тюрьмах.

Автор: Фото: Исмаил Рамазанов Исмаил Рамазанов - проукраинский крымскотатарский активист. Поддерживал и освещал судилища оккупантов над крымскими татарами. В 2018 году арестован русскими. Полгода просидел в СИЗО оккупированного Симферополя. Подвергался пыткам со стороны россиян.Восточноукраинском национальном университете имени Даля.

Ты живешь в Киеве. Есть ли у тебя любимый район для прогулок?

Без родины это не жизнь, а существование. Можно в золоте купаться, но на чужбине ты счастливым не будешь. Киев замечательный город - он принимает очень много людей, несмотря на их национальность, религию, пол и цвет кожи. Любой найдет себя здесь. Но если бы Киев был человеком, то спросил бы у людей почему они его так ненавидят. Город заслуживает больше любви.

Чем ты занимаешься?

Я поддерживаю политзаключенных и их семьи - покупаю лекарства, витамины, необходимые вещи. После переезда на материковую часть Украины общался с правозащитниками, присутствовал на акциях, собирал деньги. Но это активизм, а не работа. Она не приносит никаких доходов. Чтобы человеку прожить надо работать. Я познакомился со многими людьми. Живу у знакомых и работаю у них, но нельзя так. Человеку надо иметь свой уголок, свой дом. Я понимаю, что это будет сложно сделать с этими ценами на недвижимость. Но я надеюсь, что скоро деоккупация и я вернусь домой. Я не сдаюсь. Живу надеждой на возвращение в Крым. Борюсь и помогаю тем, кто борется за полуостров и поддерживает политзаключенных.

Автор: Фото: Исмаил Рамазанов Украинцы должны быть проукраинскими - Рамазанов

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Ты борешься за освобождение Крыма, но лично у тебя есть краткосрочные планы?

Сейчас можно планировать что-либо, а за месяц что-то произойдет и все посыплется. Лично у меня ... Надо подумать, просто борьба за Крым стала моей жизнью. Пока мои друзья сидят в тюрьме я должен помогать им. Я хочу выучиться на юриста. Хочу поступить в Таврический Национальный Университет имени Вернадского. Мы должны начинать с себя готовить те кадры, которые заработают после освобождения Крыма. Сам я выпускник Восточноукраинского национального университета имени Даля.

Какое у тебя хобби?

В тюрьме я рисовал. Мне помогало то это пережить и не потеряться в этой бешеной неволе. Люди из криминального мира так живут, но мы не такие. Мы привыкли к свободе. Рисовал все, что видел: камеру, коридор свои сны, кота Тигра. Рисунками я рассказывал об условиях содержания меня и других пленников в СИЗО оккупантов. Писать письма запрещалось.

Сейчас уделяю этому меньше внимания, потому что большая загруженность.

Автор: Фото: Исмаил Рамазанов Кот Тигр, который был любимцем пленников

Ты завел себе домашнее животное?

Нет, потому что не имею своего жилья. Было-бы жилье, то завел бы себе кота.

Почему кота?

Он не может разговаривать, но внимательно слушает и чувствует тебя. Чувствует что у тебя болит. В тюрьме имел кота Тигра. Каждую ночь этот кот засыпал именно там, где после пыток у меня больше болело. Просыпался от того, что он мял лапами мой бок. Хотел забрать его, но кот тоже "сидел". Политзаключенные говорили "У него режим свободного поселения". Он туда ходил, сидел с нами срок. Мы его кормили тем, что нам передавали родители. Как будет у меня жилье я не пойду сам покупать кота. Может мне друзья подарят, а может найду на улице котенка, который будет проситься ко мне.

А во временно-оккупированном Крыму остался любимец?

Меня ждет мой пес Черныш. Он пришел в мой дом тощим и замученным. Казалось, что он сейчас и умрет. Ну я забрал его к себе и откормил. От хорошего отношения пес за короткий срок засиял. Оказалось, что знает некоторые команды, а еще охранял меня. Бывает подойдет кто, а пес оскалиться типа "я здесь и я слежу". Мы с ним часто выезжали на природу - Я на велосипеде, а он за мной бежит. Сейчас сидит охраняет родительский двор. Скучает. Когда разговаривали с отцом по видеосвязи то попросил показать Черныша. Зову его, а пес начал искать меня.

Автор: Фото: Исмаил Рамазанов "От хорошего отношения пес за короткий срок засиял. Оказалось, что знает некоторые команды, а еще охранял меня. Бывает подойдет кто, а пес оскалиться типа я здесь и я слежу. Мы с ним часто выезжали на природу - Я на велосипеде, а он за мной бежит ", - рассказывает

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Имеешь долгосрочную мечту кроме возвращения домой?

Уже в освобожденном Крыму завести семью и родить троих детей. Свести каждом из них дом, как сделал это мой отец. Имеешь пример для вдохновения? Мой отец. Мудрый человек, который достойно меня воспитал. Никогда руки на меня не поднял даже тогда, когда я хулиганил. Главная моя цель, чтобы мои родители были счастливы, а наша мама никогда не плакала. Еще одна цель - возродить культурное наследие моего народа. Снилось мне, что я восстанавливаю фонтаны, построенные во времена Крымского ханства. По Крыму, даже в горах источников, фонтанов, которые строили крымские татары, очень много. Это нужно, чтобы ни один русский никогда больше не заявил, что Крым "исконно русский". Это не правда - не русский - все топонимы тюркского происхождения.

Автор: Фото: Исмаил Рамазанов Россияне поместили крымского татарина в СИЗО. Он пытался писать письма, но они не поступали к адресату. Рамазанов придумал выход из ситуации - начал зарисовывать то, что его окружало. Таким образом адвокат узнавал о состоянии дел.

О чем жалеешь?

Что 90% людей безразличен Крым. Они считают, что живут в безопасности. Когда пытаешься рассказывать им о том, что происходит дома, в Крыму - не верят. Нет достаточной информации. А еще и российская пропаганда сделала свое черное дело - украинцы уже сами не считают Крым своим.

Что хочешь сказать украинцам?

Быть более проукраинскими. Я гражданин Украины, я люблю эту страну. Любить свободу, которую имеют, чтобы никогда не узнать что такое пытки и оккупация. Надо за эту свободу бороться не только мне, активистам, воинам, журналистам, но и простым людям. Если бы половина украинцев разделяли то, что происходит в Крыму и на Донбассе, то победили бы уже вчера.

Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АРК, юрист, рассказал Gazeta.ua о судьбе объектов, построенных во время оккупации украинского Крыма и колонизаторов, которые покупают жилье в серой зоне.