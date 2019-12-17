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вторник, 17 декабря 2019 15:09

Украина заговорила о лишении оккупированного Севастополя статуса

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Украина заговорила о лишении оккупированного Севастополя статуса
Оккупирован Севастополь лишат специального статуса. Фото: росзми

В проекте изменений Конституции Украины в настоящее время оккупирован Севастополь планируют лишить специального статуса.

Об этом сообщил в кулуарах парламента первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет Новинарня.

"Откуда взялся особый статус Севастополя в редакции Конституции 1996 года? Многие люди не понимают, потому что не помнят. В Севастополе была военная база Российской Федерации, и в рамках договоренностей украинской власти с РФ в 1990-х годах было от них России - просьба отдельно сделать статус, отдельно сделать управление в Севастополе, чтобы этот момент сохранялся. Сейчас, через 30 лет, ситуация совсем другая. Мы находимся в состоянии вооруженного конфликта с РФ. Говорить о какой-то особый статус города - это уже из прошлого ", - сказал он отвечая на вопрос об отсутствии упоминаний о городе в проекте изменений Конституции.

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"Особый статус Севастополя с 1995 года означал лишь то, что это был единственный город в Украине, лишеный права избирать мэра, и фактически специальный статус Севастополя и предполагал исключительно дополнительные возможности государства контролировать, через формируемую президентом Украины горадминистрацию, ситуацию в городе, было местом пребывания мощной иностранной военной базы. Никаких особых прав и привилегий у Севастополя как города при таких условиях не было, если не считать дублирование Севастопольским горсоветом функций совета собственно городской и областной", - пишет бывший представитель президента в Автономной республике Крым Борис Бабин в своем Facebook.

Вычеркивания города, по его мнению будет иметь негативные последствия в будущем, и будет использовано против Украины русскими.

"Не следует забывать, что весь мир знает про оккупированый Крым именно как про "Автономную Республику Крым И город Севастополь", среди прочего отражено в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и купе других международно-правовых актов. И отсутствие упоминания о Севастополе нужно будет теперь -то объяснять как нашим внешним партнерам так и третьим, "нейтральным", государствам, причем объяснять в условиях, когда отсутствие такого упоминания Офис президента Зеленского публично не обосновал ничем. Собственно с юридической стороны все еще хуже. Ведь численное количество актов законодательства определяет Севастополь именно как отдельный регион Украины, рядом с АРК, Киевом и областями", - говорит он.

По проекту изменений в Конституцию примут новый административно-территориальное деление Украины. При этом в законе не ясно чем будет сейчас оккупированый крымский город.

"При этом совершенно очевидно, что никакого особого, отличного от других аналогичных административных единиц, статуса этот город в будущем иметь не будет. И также не совсем очевидным для отдельных крайне далеких от конституционного права должностных лиц президентской администрации Порошенко (которые, к сожалению, очень успешно перекочевали в Офис президента Зеленского), но на самом деле бесспорным является тот факт, что Севастополь не входит и не может входить в состав АРК. Это следует как из фантастической количества норм законодательства, всегда регулировали вопро я АРК и Севастополю отдельно, так и из содержания ч. 1 ст. 7 Конституции АРК 1998, которая сейчас действует и в легальный способ в де оккупации Крыма измененной быть не может (потому что для этого необходимо решение Верховной Рады АРК, которое ничем заменить невозможно). Итак, остается вопрос того, станет теперь Севастополь отдельной областью, округом или общиной, и если он не будет областью - тогда мы имеем предусмотреть возможность существования Севастополя как общины или округа не состоит в области. А тогда возникнет следующий вопрос - какие у Украины еще округа и общины могут существовать вне области и чем это все может закончиться на практике. Потому примером жители таких округов и общин не смогут реализовывать собственные интересы через областные советы. Нормы проекта не позволяют уверенно говорить - или теперь Севастополь округ или все же только общество, но здравый смысл подсказывает, что скорее всего это должно быть округ, в котором будет работать префект", - говорит он.

Эксперт говорит, что во избежание возможных спекуляций проекта было бы необходимо отдельно указать об особенностях введения нового административно-территориального статуса на временно оккупированных территориях Украины. Например отметить, что новые нормы Основного Закона вступят в силу по АРК и Севастополя после их деоккупации

В действующей редакции Конституции Украины статья 133 определяет, что "систему административно-территориального устройства Украины составляют: Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и деревни.

Города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины ".

Проект изменений в Конституцию Украины ликвидирует понятие "район", вводится "округ" и организация префектов вместо местных государственных администраций.

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