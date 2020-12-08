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вторник, 08 декабря 2020 17:12

Украина разрешила арестовать российского силовика

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Украина разрешила арестовать российского силовика
Российского офицера подали в розыск. Фото:росСМИ

Заместитель председателя Пограничной службы ФСБ России - руководитель береговой охраны, российского вице-адмирала Геннадия Медведева объявили в розыск.

Шевченковский районный суд города позволил задержать российского силовика в рамках уголовного дела о нападении российских военных на украинсььких моряков 25 ноября 2018 года, пишет пресс-служба суда.

Служба безопасности Украины заочно сообщила российском вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018-го. Этот документ был направлен по почте в ФСБ России.

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Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение иска Украины против России за захват в Черном море трех военных украинских кораблей с командой. Перед этим украинский суд не выдал разрешение на задержание причастных к преступлению россиян.

25 украинских моряков россияне захватили 25 ноября 2018 года при переходе к портам на Азове. Судна взяли на абордаж, а команду посадили в тюрьму.
Россия нарушила международное морское право и не выпускала украинских военнопленных. Их обменяли на боевиков РФ за время президентства Владимира Зеленского.

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