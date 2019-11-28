Украина проигнорировала приезд предателя крымскотатарского народа в ООН

МИД не отреагировал на присутствие в ООН российского пропагандиста из оккупированного Крыма. Фото: Борис Бабин

На форум ООН по вопросам нацменьшинств российская сторона привезла предателя и пропагандиста Руслана Бельбека.

Об этом сообщил бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Конечно такого было бы легко избежать, но невнимание наших государственных органов по предупреждению таких вопросов меня совсем не удивляет. Думаю, что и официального реагирования не будет, и дипломатов Украины здесь пока не слышно, хотя нас уже утром попытались поливать дерьмом в своих выступлениях и русский и венгерский делегации. и как мне говорят, наш славный МИД УССР не просто забил на этот Форум сам, но и не согласовал командировки сюда, в Женеву одному известному крымском деятелю, что недавно занял (а) на свою голову важную государственную политическую должность. И теперь просто так, как раньше, поехать рассказать правду о Крыме в ООН уже не может", - пишет он.

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Меджлис крымскотатарского народа требует от РФ согласовывать с ними все международные соглашения по Крыму. Заявили, что несогласованные документы не будут признаваться Меджлисом как часть международного права, документы Gazeta.ua предоставил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.