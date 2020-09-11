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пятница, 11 сентября 2020 12:00

Украина не признает выборы подконтрольного оккупантам губернатора в Крыму

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Украина не признает выборы подконтрольного оккупантам губернатора в Крыму
В МИД осудили псевдовыборы в Севастополе. Фото: СТВ

Голосование на выборах губернатора в оккупированном Севастополе незаконно.

"Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрацией России "голосования" на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отметила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар, передает "Радио Свобода".

Полуостров с точки зрения международного права является оккупированной территорией. Проведение там выборов противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права.

"Результаты этого незаконного голосования юридически ничтожны, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконных выборов во временно оккупированном Крыму лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", - отметила Джеппар.

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Украина обратится к международным партнерам с просьбой осудить организацию голосования путем усиления санкционного давления на Россию.

Незаконные выборы будут продолжаться до 13 сентября. К ним не допустили представителя КПРФ Романа Кияшко и "Родины" Ивана Комелова. Зарегистрировали 6 кандидатов.

"Крымский формат" нужен для международной консолидации по деоккупации полуострова. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Дата
11
сентября

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  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
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