Украина не признает выборы подконтрольного оккупантам губернатора в Крыму

В МИД осудили псевдовыборы в Севастополе. Фото: СТВ

Голосование на выборах губернатора в оккупированном Севастополе незаконно.

"Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрацией России "голосования" на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отметила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар, передает "Радио Свобода".

Полуостров с точки зрения международного права является оккупированной территорией. Проведение там выборов противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права.

"Результаты этого незаконного голосования юридически ничтожны, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконных выборов во временно оккупированном Крыму лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", - отметила Джеппар.

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Украина обратится к международным партнерам с просьбой осудить организацию голосования путем усиления санкционного давления на Россию.

Незаконные выборы будут продолжаться до 13 сентября. К ним не допустили представителя КПРФ Романа Кияшко и "Родины" Ивана Комелова. Зарегистрировали 6 кандидатов.

"Крымский формат" нужен для международной консолидации по деоккупации полуострова. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.