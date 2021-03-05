Украина не готова судить военных-дезертиров и милиционеров-предателей

Не все военнослужащие-дезертиры, пожарные и правоохранители понесут уголовную ответственность. Каждый кейс будут расследовать отдельно, поскольку коллективная ответственность запрещена.

Вопрос осуждать дезертиров, или нет должен решаться на уровне государственных органов, Совета национальной безопасности и обороны с учетом индивидуальных случаев. К тому же надо смотреть на то, в каком звании был человек. Одно дело когда мы расследуем кейс командующего, а уже другой - рассматривать обычных рядовых и ниже офицерские чины, действительно совершившие военное преступление изменив присяге, что определено и уставом, и уголовным кодексом, который тоже применяется в данных случаях. Европейской конвенции по правам человека, - рассказывает Gazeta.ua Александр Павличенко директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

25 февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали 2 законопроекты - от депутатов Европейской Солидарности Слуг Народа. Власти предложили ужесточить ответственность за коллаборационизм.

Автор: Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Работал ассистентом кафедры украинского и русского языков и методики преподавания их как иностранных на филологическом факультете Киевского Государственного Университета имени Тараса Шевченко. Был заместителем декана филологического факультета по работе с иностранными студентами. Позже работал в Министерстве иностранных дел Украины в отделе информации. В течение 10 лет был руководителем дипломатического учреждения - Бюро информации Совета Европы в Украине. 15 лет осуществлял координацию и управление проектами Совета Европы в Украине. Был исполнительным директором "Украинского фонда правовой помощи" - организации, которая создавала стандарты оказания бесплатной правовой помощи в Украине. Составитель и соавтор ряда изданий по вопросам прецедентной практики Европейского суда по правам человека, пособий по вопросам информационного права, в частности, доступа к публичной информации, изданий по вопросу предоставления бесплатной правовой помощи. С декабря 2013 работает в Харьковской правозащитной группе. С 19 октября 2017 - исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Автор: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания

На территории оккупированного Крыма осталось немало военнослужащих, считаются дезертирами. Кто продлил контракт, а кто-то просто переподписал контракт с оккупантами, чтобы получить от РФ квартиры. По сути эти люди и их семьи не заинтересованы в деоккупации Крыму, потому что боятся трибунала.

Я бы не стал говорить, что эти люди могут быть препятствием для нас. Эти люди - сотрудники службы безопасности, правоохранительных органов, военнослужащие нарушили присягу. Эти лица совершили должностной и уголовное преступление. В каждом конкретном случае должно быть расследование каждого конкретного дела как не может быть и полной амнистии в зависимости от того, кто какую должность занимал на момент начала оккупации Крыма. Есть лица, просто остались на своих местах выполняя свои должностные обязанности. Например обеспечивая порядок и безопасность в уголовно-исполнительной системе в местах несвободы обеспечивая жизнедеятельность учреждения. В таком случае надо рассмотреть насколько этот человек был ответственным и совершала. В противном случае люди, которые не выполнили приказ, нарушили присягу должны нести ответственность. И здесь вопрос даже не в применении амнистии, а в расследовании этого случая и пидвимирности санкции. Говорить о том, что это должно быть определено сейчас и такая ответственность должна быть установлена ​​является своевременным вопросом. Это уменьшит уровень противостояния, неприятие и угрозы достаточно большого количества людей. Но вместе с этим вопрос осуждать дезертиров, или нет должен решаться на уровне государственных органов, Совета национальной безопасности и обороны с учетом индивидуальных случаев. К тому же надо смотреть на то, в каком звании был человек. Одно дело когда мы расследуем кейс командующего, а уже другой рассматривать обычных рядовых и ниже офицерские чины, действительно совершили военное преступление изменив присяге, что определено и уставом, и уголовным кодексом, который тоже применяется в данных случаях. Этот вопрос применения амнистии в целом, определение этой позиции на государственном уровне в пределах той же самой политики переходного правосудия и этот вопрос государственных органов власти. Поэтому мы сейчас с вами мы можем поднять этот вопрос и заметить, что оно должно быть решено на политическом уровне

Какие санкции могут быть применены против людей, или затронут они их семьи?

Мы сейчас не сможем сказать какая будет ответственность. Я знаю человек, которые остались в Крыму, затем отслужили 2 года и вышли на пенсию, но фактически они служили в армии страны агрессора. Эти люди живут в оккупированном Крыму и не знают, будут против них применены или административные или уголовные меры. Это сейчас подвешенное и неопределенное вопрос, который надо решать. Изъятие имущества у семей этих военнослужащих только в случае, если расследование докажет, что их преступление действительно тяжелое. Но это средства индивидуального характера, не будет касаться коллективной карательной действия в отношении целого ряда людей. Но такие меры, на мой взгляд, будут касаться лиц, сыгравших большую роль в оккупации Крыма и установлении того режима, который царит в Крыму.

Автор: Громадське Павел Лебедев. Бывший министр обороны Украины. Агент российского влияния. Сейчас живет в оккупированном Крыму

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Мы сейчас говорим о командовании крымских частей?

Да.

Как будут рассматриваться эти кейсы - каждый отдельно? Вся часть сразу?

Исключительно индивидуально. В нас нет коллективного привлечение к ответственности. Она также запрещена статьей 5 Европейской конвенции по правам человека. Коллективное привлечения к ответственности нарушит ряд прав определенных конвенций, мы ратифицировали. А их нарушение приведет к наложению на Украине санкций.

Смогут избежать ответственности командующие крымской группировкой?

Разговоры об этом гипотетические, потому что мы не знаем сценариев деоккупации. Против этих людей возбуждены уголовные дела. Прокуратура АРК их расследует, но имеет предел, до которого может вести эти расследования. В случае, когда будут предоставлены другие возможности для завершения этого расследования этих лиц привлечены к ответственности в рамках действующего уголовного законодательства Украины. Но судить этих людей мы должны с сохранением их прав

Автор: Википедия Сергей Станиславович Елисеев - предатель Украины, вице-адмирал ВМС ВСУ. Перешел на сторону России пока служит в Балтийском флоте

Однако и пожарных в Украине считают дезертирами, хотя они не поддерживают режим, а просто гасят огонь, то есть сохраняют украинское имущество. Или они должны и как нам сохранить их права?

Этот слой людей не будут привлекать к ответственности. Могут привлекаем к ответственности отдельных людей, которые участвовали в установлении оккупационного режима. Это решение постоянно поднимается в качестве примера. Пожарные способствуют возвращения ситуации в нормальное русло. Однако мы не можем говорить об отдельных группах людей, поскольку, как я сказал надо рассматривать каждый отдельный кейс - одна ситуация, когда рассматривают главы службы, сидит в кабинете, а другая - пожарный, гасит огонь.

Как рассматривать кейсы крымских милиционеров, которые остались в Крыму?



Представители правоохранительных органов помогают установлению оккупационного порядка. Они служат укреплению установленного режима. Но люстрация может быть индивидуально. Но пока нет этой схемы, эти вопросы не рассматриваются на политическом уровне. Не учтены многие факторы и один из них - мы не знаем, как будет проходить деоккупация. Возможно Путин выведет свои войска, но условием этого будет тотальная амнистия всех.

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационизм)" имеет репрессивный характер. Законопроект является альтернативой тому, что подавали депутаты "Европейской солидарности". Это обычный депутатский троллинг, когда выносят что-то похожее, или вносят огромное количество правок в уже поданный закон, говорит Gazeta.ua политолог Лариса Волошина.