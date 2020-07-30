Украина направила в Международный криминальный суд 8-е сообщение о нарушении прав собственности в Крыму

Офис генпрокурора направил в Международный криминальный суд 8-е сообщение о нарушении прав собственности в Крыму. Фото: reuters.com

Офис генпрокурора направил очередное, уже 8-е, сообщение в Офис прокурора Международного криминального суда, касающееся масштабных и системных нарушений страной-агрессором прав собственности на временно оккупированной Россией территории Крыма.

Как пишет Укринформ, материалы собраны прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с правозащитной неправительственной общественной организацией "Региональный центр прав человека" на основе мониторинга сайтов оккупационных судов, незаконно созданных РФ на полуострове.

Согласно анализу почти 9,5 тыс. судебных решений так называемых крымских оккупационных судов, идентифицированы 3962 лица, ставшие жертвами нарушений прав собственности: у 3712 зафиксировано незаконное изъятие земельных участков, у 250 — разрушение недвижимости.

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Такая практика осуществляется оккупантами по всей территории аннексированного полуострова на протяжении более 6 лет с привлечением практически всех "судебных органов" — 24 из 28 районных судов принимали соответствующие незаконные решения.

Такие действия РФ являются грубым нарушением ст. ст. 53 и 147 Четвертой Женевской Конвенции 1949 года и могут квалифицироваться как военное преступление. Ежедневно на оккупированной территории появляются как минимум две новые жертвы военного преступления, считают прокуроры и правозащитники.

Совет Федерации России одобрил изменения в закон "О противодействии экстремистской деятельности". Отныне любые действия, связанные с трактовкой территориальной целостности РФ, приравнены к экстремизму.