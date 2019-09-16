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понедельник, 16 сентября 2019 18:30

Тролилы российских тюремщиков - Панов рассказал о плене

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Тролилы российских тюремщиков - Панов рассказал о плене
Экс-политзаключенный рассказал о различиях между украинцами и русскими. Скриншот

На день России узники крымского СИЗО, в котором сидел Евгений Панов, троллили тюремщиков.

Историю о небольшом бунте бывший пленник рассказал в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой.

"Когда был День России, и в Симферополе давали салют, то из всех окон СИЗО кричали "Слава Украине!". Там все кричали, даже те, которые были настоящими преступниками. Ведь даже те, которые по Украине сидели в этом СИЗО, они вспоминают, что это было небо и земля по сравнению с тем, что сейчас ", - рассказал Панов.

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Он рассказал, что в тюрьме заметил разницу между украинскими и русскими.

"Украинцы больше бунтари, они постоянно согласны. Россияне подчиняются, ты им говоришь "Бери лопату и копай" и он будет копать", - добавил Панов.

Освобождённых 7 сентября украинских военных моряков начали допрашивать следователи Государственного бюро расследований.

Допрос касается агрессии РФ в Керченском проливе, написал в Twitter адвокат моряков Николай Полозов.

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