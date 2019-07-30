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вторник, 30 июля 2019 16:45

Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
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Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
Фото: Fb/MatiosAnatolii
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер

Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25 июля обыска всем известного российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос написал в Facebook.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства суд наложил арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали", - сказал юрист.

Российские СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы незаконном проведении работниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.

"Объясняю - судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено. Мы это сделали законно", - подытожил Матиос.

Службы безопасности Украины сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера Neyma, который в ноябре 2018-го блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на Nika spirit.

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