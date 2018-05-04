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пятница, 04 мая 2018 14:42

Строительство Керченского моста: Нидерланды попали под следствие

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Строительство Керченского моста: Нидерланды попали под следствие
Нидерланды заподозрили в помощи крымским окупантам. Фото: TASS

Семь нидерландских компаний заподозрили в помощи во время строительства моста через Керченский пролив, что является нарушением санкций Євросюза.

Генеральная прокуратура Нидерландов подтвердила, что фирмы находятся под следствием, передает Deutsche Welle.

По данным прокуратуры, компании предоставили специальные устройства для забивания свай Керченского моста.

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Ранее сообщалось, что под следствием находятся две нидерландские компании, но теперь выяснилось, что в поле зрения прокуратуры в Гааге находятся еще пять фирм.

Оккупанты назвали дату окончания строительства Керченского моста, который должен соединить аннексированный полуостров с Россией.

Теперь мост планируют сдать 1 декабря 2019 года. К этому времени проведут инженерные изыскания, завершат проектирование и оснащение моста инженерно-техническими системами обеспечения безопасности.

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04
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