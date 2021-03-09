Сопротивление не закончилось - для чего в центре Киева собрались крымчане

- Сказать там, на территории временно-оккупированного полуострова фразу "Крым - это Украина" значит подписать себе тюремное заключение, - говорит Ольга Скрипник с Крымской правозащитной группы. Стоит в столичном парке Шевченко, что у одноименного университета и памятнике самого Кобзаря. Она является одной из организаторов ежегодной акции солидарности с проукраинскими крымчанами, которые сейчас живут в условиях российской оккупации.

В этом году решили привлечь внимание к запрету украиноязычного контента и украинского языка.

Организаторы приехали заранее. Привезли экземпляры газеты "Крымская Светлица", открытки и корзину для книг.

- В Крыму большой спрос на украинскую литературу. Эти книги мы будем раздавать, давать читать на КПВВ. Вы также можете положить в книгу открытку с пожеланиями жителям Крыма, - говорит девушка-волонтер.

Автор: София Староконь

7 лет назад, 9 марта 2014 го жители Крыма вышли отметить день рождения украинского поэта Тараса Шевченко. Собирались под памятниками Кобзарю в своих городах и поселках.

Оккупанты восприняли акции проукраинских граждан враждебно. В Севастополе похитили и пытали активистов Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского.

После этого россияне начали искать несогласных и похищать их.

Все 7 лет оккупации Крыма жители полуострова приносят цветы к постаментов Кобзаря, чтобы напомнить украинском и международном сообществе, что Крым украинский.

- Очень рад тем, что день рождения Кобзаря в Крыму является днем, где сверяют часы. Все украинцы на полуострове чествуют Тараса Григорьевича, - говорит бывший узник Кремля Владимир Балух.

Автор: София Староконь Ольга Скрипник напомнила о захваченных в плен крымскими активистов

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Начало марта начался в столице с морозов. Температура воздуха -5, время от времени сыплет пушистый снег, правда, сразу тает. Безветренно, но и солнышко не спешит выходить.

Несмотря на это бед памятником собралось около 200 человек. Все они ВПО из Крыма, приехали в Киев после оккупации.

Друг с другом познакомились уже на материковой части Украины. Теперь многие дружит семьями.

Здороваются друг с другом очень радостно и тепло. При встрече говорят о политике и родственников и друзей, оставшихся в оккупированном Крыму. У фонтана о политике говорят две женщины лет 40-ка. Ругают президента Украины и резко переходят на вопрос воссоединения семьи.

- А что там твои, до сих пор сидят в Алуште?

- Пока да, надо же многое еще сделает, дом продать ...

- Ой, боже-боже, когда же это кончится. Сочувствую, зато вместе уже будете ...

А в этот же самый момент начинает холодать и падать снег.

Автор: София Староконь "Тарас Григорьевич вновь выступил центром объединения Украинской для защиты своей земли", - Рефат Чубаров



- Ух и погодка, - потирая уже покрасневшие от мороза руки говорит крымчанин, ветеран АТО Сергей Викарчук. Мужчина выехал из Крыма в 2015-м году и сразу пошел на войну.

- Я хотел бы чтобы в украинском изменилось отношение друг к другу. Были более вовлеченными в развития государства, более ответственными.

За 7 лет жизни в Украине человек до сих пор не получил ни жилья, ни социальной помощи для себя и своей семьи. Имел туристический бизнес, но из-за пандемии коронавируса дела пошли хуже.

А к слову пригласили активиста Андрея Щекуна. Он рассказал, что в этот день крымчане вышли под памятник Кобзарю несмотря на страх и угрозу быть арестованным.

- Есть вспоминать о Крыме не только пару раз в год, а бороться все время. Должны постоянно говорить о пленников Кремля. Это важно, потому что сопротивление не окончено и продлится до освобождения Крыма, - говорит он.

Автор: София Староконь "Украина люблю как свою маму. Но власть надо менять на нормальную" - Оксана Шинкаренко

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Оксана Шинкаренко пришла на акцию вместе с дочерью, зятем и внуком. Одета в футболку и легкую, на первый взгляд, куртку, она подняла над головой небольшой плакат ней нарисован. На футболке надпись "Крымский Бандеровец", говорит эта надпись набила на руке.



- Я на каждую акцию рисую новый плакат. На этот раз написала "Нет оккупации Крыма". - улыбается. - Изменила бы власть в Украине и подходы к ней. Проукраинской власти нам не хватает, которая будет развивать страну, а не топить ее.

Ее семья выезжала с полуострова ночью, чтобы пророссийски настроенные соседи не сдали их титушкам.



В стороне стоит и разговаривает со своим знакомым крымский журналист Тарас Ибрагимов. В 2020 году ему запретили въезд в Крым через освещение судилищ над крымскими татарами. Среди положительных моментов подчеркивает свободу мирных собраний в Украине.

- Нас в Крыму бы всех упаковали и ехали бы мы в автозаках, - говорит он.

Автор: София Староконь Активифсты принесли флаг. Пустят на шариках к ОРДЛО

В конце акции бывший пленник Кремля Исмаил Рамазанов развернул огромный красно-черный флаг.

- Полетит в ОРДЛО, москалей бесить, - говорит он. - Кто хочет - может подписать его.

Не все военнослужащие-дезертиры, пожарные и правоохранители понесут уголовную ответственность. Каждый кейс будут расследовать отдельно, поскольку коллективная ответственность запрещена. Вопрос осуждать дезертиров, или нет должен решаться на уровне государственных органов, Совета национальной безопасности и обороны с учетом индивидуальных случаев. К тому же надо смотреть на то, в каком звании был человек. Одно дело когда мы расследуем кейс командующего, а уже другой - рассматривать обычных рядовых и ниже офицерские чины, действительно совершившие военное преступление изменив присяге, что определено и уставом, и уголовным кодексом, который тоже применяется в данных случаях. Европейской конвенции по правам человека, - рассказывает Gazeta.ua Александр Павличенко директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.