Сообщили, когда Евросоюз может ввести санкции против России

Британцы хотят наказать Россию за отравление Скрипалей. Фото: bbc.com

Очередные санкции Европейского союза против Российской Федерации могут ввести 15 октября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает DW.

Новые санкции ЕС связаны с применением химического оружия в британском Солсбери, а также в Сирии. Утвердить введение санкций имеет Совет ЕС. Документ может быть подписан на встрече глав МИД стран Евросоюза 15 октября в Люксембурге.

В пакете санкций предполагается ограничения их въезда в Евросоюз и замораживание европейских счетов руководителей разведывательных служб России и их ближайших соратников.

Новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Солсбери. При этом новые санкции могут коснуться не только РФ.

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"Речь идет не только о России и Солсбери, санкции будут направлены против использования химического оружия во всем мире", - заявили в МИД Великобритании.

Великобритания пообещала придерживаться экономических санкций ЕС после того, как покинет блок 29 марта 2019, даже если не договорится об условиях Brexit.