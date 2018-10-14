Сообщили, когда Евросоюз может ввести санкции против России

 
Ексклюзивы
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко дню защитника Украины
Просмотров: 189
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
4 Просмотров: 567
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2700
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1197
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1458
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 837
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 531
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1629
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1278
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4293
Фото
Все фото
8
4
8
3
5
Крым тонет в мусоре и грязи
Крым тонет в мусоре и грязи
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
Показали &quot;процветание&quot; самого старого города оккупированного Крыма
Показали "процветание" самого старого города оккупированного Крыма
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Видео
Все видео
В оккупированном Армянске снова катастрофа
В оккупированном Армянске снова катастрофа
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
Обвалилась часть Керченского моста
Обвалилась часть Керченского моста
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко дню защитника Украины
Просмотров: 189
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2700
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1197
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1458
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3213
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
1 Просмотров: 288
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
воскресенье, 14 октября 2018 17:54

Сообщили, когда Евросоюз может ввести санкции против России

  Комментировать
Сообщили, когда Евросоюз может ввести санкции против России
Британцы хотят наказать Россию за отравление Скрипалей. Фото: bbc.com

Очередные санкции Европейского союза против Российской Федерации могут ввести 15 октября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает DW.

Новые санкции ЕС связаны с применением химического оружия в британском Солсбери, а также в Сирии. Утвердить введение санкций имеет Совет ЕС. Документ может быть подписан на встрече глав МИД стран Евросоюза 15 октября в Люксембурге.

В пакете санкций предполагается ограничения их въезда в Евросоюз и замораживание европейских счетов руководителей разведывательных служб России и их ближайших соратников.

Новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Солсбери. При этом новые санкции могут коснуться не только РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британцы настаивают на новых санкциях для России

"Речь идет не только о России и Солсбери, санкции будут направлены против использования химического оружия во всем мире", - заявили в МИД Великобритании.

Великобритания пообещала придерживаться экономических санкций ЕС после того, как покинет блок 29 марта 2019, даже если не договорится об условиях Brexit.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Против стихии все бессильны - ураган сломал американские истребители
Против стихии все бессильны - ураган сломал американские истребители Просмотров: 990
Британцы настаивают на новых санкциях для России
Британцы настаивают на новых санкциях для России Просмотров: 315
Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии
Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии Просмотров: 162
Журналист записал на Apple Watch свое убийство
Журналист записал на Apple Watch свое убийство 1 Просмотров: 1395
Сейчас вы читаете новость «Сообщили, когда Евросоюз может ввести санкции против России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки

Интернат превратили в военный лицей

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 53671
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 20961
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 14320
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 10368
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 10252
Крым
От России требуют отпустить украинца на похороны матери
От России требуют отпустить украинца на похороны матери Просмотров: 558
В оккупированном Крыму произошел новый химический выброс: подробности
В оккупированном Крыму произошел новый химический выброс: подробности Просмотров: 423
Климкин рассказал, будут ли наказывать украинцев за двойное гражданство
Климкин рассказал, будут ли наказывать украинцев за двойное гражданство 2 Просмотров: 756
26 обстрелов и новые ранения - рассказали о ситуации на Донбассе 
26 обстрелов и новые ранения - рассказали о ситуации на Донбассе  Просмотров: 207
У берегов Крыма затонул теплоход
У берегов Крыма затонул теплоход 1 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
5
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
4
В Киеве стартовал марш националистов
3
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 990
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua