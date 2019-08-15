Скрепни кулаки РПЦ: русский поп подрался с уличным музыкантом

Священник из Москвы обвинил в конфликте своего оппонента. Фото: РосЗМИ

В оккупированной Ялте священник из Москвы побил уличного музыку.

Оккупанты начали проверку по факту драки, сообщает крымское СМИ "Примечания".

По словам попа музыка столкнул со скамейки его сына, который сел на нее отдохнуть.

Русский заявил, что после этого на него набросились и сломали ему челюсть.

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В оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров. "Здравствуйте, помогите пожалуйста, собираемся переехать жить в Ялту. Расскажите, как у вас живётся, цены, коммуналка, работа, учебные заведения. Нет ли проблем с питьевой водой. Спасибо всем, кто откликнулся", – передает RoksolanaToday&Крым25% слова россиянки Натальи Кожеваткиной в Twitter. В ответ ей посоветовали не ехать, некоторые ответили более грубо, отметив что уже и самим крымчанам греться на пляжах места нет.