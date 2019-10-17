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четверг, 17 октября 2019 21:52

Сенцов посетит Европарламент в ноябре

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Сенцов посетит Европарламент в ноябре
Сенцов получит премию Сахарова. Фото: Reuters

Режиссер Олег Сенцов посетит Европейский парламент в конце ноября.

Ожидается, что он получит премию Сахарова во время пленарного заседания Европарламента позже на той же неделе, сообщил "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сенцов приедет в Европейский парламент в понедельник, 25 ноября, чтобы выступить в Раде по иностранным делам", - сообщил он.

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Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов получил премию Сахарова в 2018 году.

Освобожденный после 5 лет незаконного содержания в России Олег Сенцов предоставил мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о своем содержание в российском заключении.

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