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среда, 01 сентября 2021 08:03

СБУ поймали боевика, который активно помогал оккупировать Крым

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СБУ поймали боевика, который активно помогал оккупировать Крым
СБУ поймали боевика, который присоединился к аннексии полуострова. Фото: СБУ

На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика, который принимал активное участие в оккупации Крыма.

"Это бывший житель Ялты, который в феврале 2014 по идейным убеждениям вступил в так называемую "Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма". Вооруженный патрулировал украинские города. Противодействовал мирным акциям и запугивал крымчан", - сообщили в СБУ.

За свою работу получил медаль "За возвращение Крыма" от Министерства обороны РФ.

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Сейчас пророссийском активисту объявили о подозрении по статье о создании незаконных военизированных или вооруженных формирований. Решают вопрос относительно меры пресечения.

Военнослужащего ВСУ посадили за решетку на шесть лет за помощь России и ДНР. Мужчина с 2020-го собирал и передавал врагам разведывательную информацию.

С помощью одного мессенджера сообщал боевикам ДНР об организационно-штатной структуре, количестве личного состава, вооружении, месте дислокации, задачах, проведениях учений с участием международных партнеров, передвижениях и морально-психологическом состояние отдельных подразделений ВСУ в ООС.

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