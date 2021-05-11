Россию надо наказывать за провокации - Сергей Пархоменко

Россия прибегла к провокациям на Черном море для распространения пропаганды на собственной территории.

"РФ ведет себя как во времена холодной войны. По факту очередной раз опозорились перед миром", - говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.

Если бы корабль США открыл огонь по провокаторам, РФ бы не решилась ответить.

"Ситуация была бы тождественной с событиями в небе над Турцией в 2015 году. Помните инцидент со сбиванием российского бомбардировщика СУ 24 турецким ПВО? Тогда Путин запретил ввозить турецкие изделия: одежду, еду, запчасти и быстро об этом пожалел", - говорит Пархоменко.

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Чтобы обезопасить себя Украина должна продолжать курс на альянс НАТО.

"Правды от РФ будем добиваться только через суды. Должны просить наложить на РФ дополнительные санкции за нарушение Международного морского права. Должны денонсировать договор о совместном пользовании Азовским морем", - говорит эксперт.

Украинские морские пограничники проводят совместные учения в Черном море с кораблем береговой охраны США USCGC Hamilton. Отрабатывают согласованность действий в международной тактической группе. Флагман украинской Морской охраны "Григорий Куропятников" встретил американский фрегат в 100 морских милях от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, сообщает Госпогранслужба.