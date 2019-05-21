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вторник, 21 мая 2019 14:17

Россияне пытаются сломать Балуха голодом

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Россияне пытаются сломать Балуха голодом
Рисунок, который сделал ребенок сотрудника исправительной колонии города Торжок. Фото: Виктория Ивлева

Россияне добавили Владимиру Балуху еще один срок, украинец вынужден провести в российском следственном изоляторе до 31 мая.

По предварительному решению, в штрафном изоляторе Балух должен был просидеть до 19 мая, пишет правозащитница Виктория Ивлеева.

В исправительной колонии города Торжок в Тверской области Балуха кормят только хлебом и водой, из-за чего состояние его здоровья сейчас в критическом состоянии.

Об этом смогли узнать после визита епископа Григория Михнова-Вайтенко, который пытался посетить политзаключенного в тюрьме.

"Получается, вроде как, не закончив один срок в ШИЗО, Владимир получил новое наказание, круто, да? Узнать, почему, за что, как такое вообще возможно, выходил ли он из камеры штрафного изолятора хоть на несколько минут, и получил ли Балух в конце концов посылку от родственников, которую из-за постоянного пребывания в ШИЗО ему не выдают, епископу не удалось", - пишет Ивлеева.

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7 мая адвокат Ольга Динзе в очередной раз посетила политического заключенного Владимира Балуха в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ. Сейчас он находится в штрафном изоляторе (ШИЗО).

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