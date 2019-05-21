Россияне пытаются сломать Балуха голодом

Россияне добавили Владимиру Балуху еще один срок, украинец вынужден провести в российском следственном изоляторе до 31 мая.
По предварительному решению, в штрафном изоляторе Балух должен был просидеть до 19 мая, пишет правозащитница Виктория Ивлеева.
В исправительной колонии города Торжок в Тверской области Балуха кормят только хлебом и водой, из-за чего состояние его здоровья сейчас в критическом состоянии.
Об этом смогли узнать после визита епископа Григория Михнова-Вайтенко, который пытался посетить политзаключенного в тюрьме.
"Получается, вроде как, не закончив один срок в ШИЗО, Владимир получил новое наказание, круто, да? Узнать, почему, за что, как такое вообще возможно, выходил ли он из камеры штрафного изолятора хоть на несколько минут, и получил ли Балух в конце концов посылку от родственников, которую из-за постоянного пребывания в ШИЗО ему не выдают, епископу не удалось", - пишет Ивлеева.
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7 мая адвокат Ольга Динзе в очередной раз посетила политического заключенного Владимира Балуха в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ. Сейчас он находится в штрафном изоляторе (ШИЗО).
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