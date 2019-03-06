Россияне планируют провести психиатрическую экспертизу пленных моряков

Россияне планируют отправить военнопленных украинский на психиатрическую экспертизу.
Об этом российские следователи огласили моряков и адвокатов, сообщает сообщает координатор защитников пленников Николай Полозов на своей странице в Facebook.
Адвокаты сразу заявили, что проведение психолого-психиатрической экспертизы нарушает 3-ю Женевскую конвенцию от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными".
В случае, если российские власти решит в дальнейшем нарушать нормы международного права, то защита будет настаивать на присутствии адвоката в данный момент.
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Пленных oзнакомят с постановлением о проведении этой экспертизы в течение двух недель.
Руководитель адвокатов, защищающих пленных украинцев, Николай Полозов также отметил 100 дней содержания моряков под стражей. По его словам, россияне оказывают на пленных психологическое давление, к некоторым из них для этого подселили "специальных сокамерников". Кроме того, Москва запрещает морякам видеться с родными и разговаривать с ними по телефону. Сейчас усилия адвокатов сосредоточены на формировании первого пакета документов, необходимых для представления в международные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека.
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