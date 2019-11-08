Россияне делают из крымских подростков убийцы - эксперт

Юнармейцы выезжают на военные объекты, прыгают с парашютами. Носят бежевую униформу с красным беретом. Также действует круглогодичный подростковый "Лагерь героев" Фото: Россми

Создавая военно-патриотические клубы оккупанты нарушают гармоничное развитие личности у крымских школьников.

"В подростковом возрасте у человека активно развиваются лобные доли головного мозга. Это влияет на то, каким образом человек в будущем будет воспринимать жизнь. Крайне важно, чтобы в этот период подросток получал как можно больше положительного опыта", - говорит в комментарии Gazeta.ua Наталья Липка член Ассоциации коррекционных педагогов Украины.

Давая в детские руки автомат, россияне в форме веселой игры подменяют понятия добра и зла.

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"В дальнейшей жизни эти дети будут склонны к насилию и не будут испытывать сочувствия", - добавляет она.

Российские оккупанты активно навязывают крымским школьникам культ войны. Для этого в школах оккупированных городов и сел создают так называемые военно-патриотическое движение "Юнармия" и клубы "Тактика", "Патриот", "Потомки победы", "Граница" и "Варяг".

В ряды принимают детей в возрасте до 18 лет. Учат учеников владеть оружием, копать окопы и расстреливать воображаемого врага. Также вести допрос пленного на английском языке.

В Крыму действует 532 школы, в них учится 188,5 тыс. школьников.