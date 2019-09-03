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вторник, 03 сентября 2019 14:23

Россия виновата почти 1 трильон гривен за аннексию Крыма

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Россия виновата почти 1 трильон гривен за аннексию Крыма
После аннексии Крыма в 2014 году РФ фактически присвоила все предприятия на полуострове. Фото: София Староконь

Аннексировав Крым россия нанесла Украине ущерб на более чем 1 трлн. грн.

Основной причиной является так называемая национализация, сообщают в "Гильдии оценщиков Украины".

После захвате полуострова российские власти присвоила себе более 4 тыс украинских предприятий.

Иски о компенсации являются предметом постоянных разбирательств в международных судах.

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"Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в ряде уголовных производств по фактам незаконного захвата на временно оккупированной территории полуострова Крым государственного имущества по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны - Gazeta.ua)", - сообщили в прокуратуре АР Крым.

Горы мусора, руины и рисунки вандалов. Так выглядят места отдыха в оккупированном Крыму от поселков Прибрежного до Курортного.

До аннексии полуострова Россией там были потрясающие виды на море и места для прогулок по набережной, написала блогер Roksolana Today & Крым в Twitter и опубликовала фото.

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Дата
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