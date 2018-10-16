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вторник, 16 октября 2018 21:52

Россия отправила в Азовское море два боевых корабля

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Россия отправила в Азовское море два сторожевых корабля ПСКР-920 "Сыктывкар" (бортовой номер 178) и ПСКР-921 "Кизляр" (б / н 177). Цель - увеличить численность своих надводных сил в регионе.

10 октября ПСКР-921 был замечен в Чебоксарском водохранилище неподалеку от Нижнего Новгорода при переходе с Архангельска, сообщает "Український мілітарний портал".

Автор: fleetphoto.ru
  ПСКР-921 "Кизляр" (б / н 177) проекту 10410 во время переходу
ПСКР-921 "Кизляр" (б / н 177) проекту 10410 во время переходу

На следующий день - 11 октября при этому же маршруту начал переход ПСКР-920.

"Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября", - говорится в сообщении.

По данным портала, оба эти корабля были построены на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге и хотя разрабатывались по одному проекту 10410 "Светляк", но имеют различное вооружение на своем борту.

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"Сыктывкар" вооружен 76 мм артиллерийской установкой АК-176м, 30 мм артиллерийской установкой АК-630М, двумя пусковыми установками для ПЗРК "Игла", 2 бомбосбрасывателями (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатометами МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55).

Автор: fleetphoto.ru
  ПСКР-920 (б / н 178) "Сыктывкар" во время переходу до Азовського моря
ПСКР-920 (б / н 178) "Сыктывкар" во время переходу до Азовського моря

"Кизляр" имеет две 30 мм артиллерийские установки АК-630М, две пусковые установки для ПЗРК "Игла", 2 бомбосбрасывателя (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатометы МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС- 55).

Сейчас неизвестно к какому отряду Береговой охраны ФСБ РФ идут военные корабли.

В конце мая 2018 года россияне уже перебросили в Азовское море артиллерийские катера проекта 1204 типа "Шмель" и один катер проекта 1400м типа "Гриф". Они размещены на базе в захваченной Керчи.

Накануне, Александр Турчинов заявил, что украинские военные готовятся к учениям в Азовском море. Кроме того, Украина планирует построить военную базу на Азовском море для противодействия РФ. Украина уже нарастила в этом районе воздушные, наземные, морские и артиллерийские силы.

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Дата
16
октября

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