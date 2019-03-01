Российские тюремщики снова не пускают к Кольченку дипломатов

Российские тюремщики не пустили к заключенному гражданину Украины Александру Кольченко консула.

Об этом сообщила на брифинге вице-спикер МИД Украины Екатерина Зеленко, пишут Крым.Реалии.

"Руководство исправительной колонии № 6 по Челябинской области 25 февраля отказало украинским консулам в посещении Александра Кольченко, аргументируя это тем, что Александр якобы является гражданином Российской Федерации", - подчеркнула Зеленко.

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На конец 2018 года в местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам.

К этой цифре не включили 24 украинских военных, они, согласно международному праву, военнопленные. Речь идет о 22 моряков и двух сотрудников СБУ, которые находятся в "Лефортово", сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.