Российские моряки возвращаются домой - посольство РФ подтвердило

Россияне подтвердили информацию о возвращении команды танкера NEYMA, которым блокировали переход через Керченский мост для украинских моряков 25 февраля прошлого года.

Украинцы оставляют у себя задержано судно, сообщил пресс-атташе посольства России в Киеве Денис Голенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле", - сказал Голенко.

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25 ноября 2018 года российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен.

25 мая 2019-го морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков.

24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по телефону международной информационной системы идентифицировали как уже танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018-го.

Его название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.