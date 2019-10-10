Росиияне огласили подозрение похищенному активисту

Задержанного российскими оккупантами проукраинского крымчанина Олега Приходько подозревают в терроризме.
Ему инкриминируют изготовления взрывчатки, говорит его адвокат Назим Шейхмамбетов, пишут Крым.Реалии.
Его жена проходит по делу как свидетель.
Оккупанты тоже похитили ее из дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Житель Ялты сочинил песню об Украине
Российские службы ФСБ не комментируют похищение.
В оккупированном россиянами городе Саки сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Олега Приходько.
×
Комментарии