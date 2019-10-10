Росиияне огласили подозрение похищенному активисту

Олега Приходько и его жену выкрали утром из дома. Фото: Александра Сурган

Задержанного российскими оккупантами проукраинского крымчанина Олега Приходько подозревают в терроризме.

Ему инкриминируют изготовления взрывчатки, говорит его адвокат Назим Шейхмамбетов, пишут Крым.Реалии.

Его жена проходит по делу как свидетель.

Оккупанты тоже похитили ее из дома.

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Российские службы ФСБ не комментируют похищение.

В оккупированном россиянами городе Саки сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Олега Приходько.