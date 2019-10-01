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вторник, 01 октября 2019 16:42

Роман Труба рассказал о вмешательстве в дело по пленных моряках

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Роман Труба рассказал о вмешательстве в дело по пленных моряках
Директор ГБР рассказал о ходе дела по российской агрессии в Керченском проливе. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований изъяло документацию по проходу украинских военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018.

Проводят их экспертизу, ищут возможное совершение уголовного преступления должностными лицами, - сказал директор ГБР Роман Труба в интервью ТСН.

"Мы расследуем решения руководителей, которые в дальнейшем влияли на политические процессы, происходившие и в нашей стране, и за ее пределами. Мы проводим много обысков, изымаем много документов, составляющих государственную тайну", - говорит он.

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Труба добавил, что из-за этого боится утечки информации. Добавил, что в его кабинете заметили устройства для прослушивания.

"Надо мной есть доказательства совершения такого преступления. Именно в этом вентиляционном канале было обнаружено микрофон. Цинизм и наглость этого преступления состоит в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие устройства для прослушивания. В другом кабинете тоже", - говорит он.

Украина ведет переговоры по возвращению военных катеров, которые захватила ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

Однако пока эти переговоры бесперспективны

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