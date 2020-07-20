Путинзаявил о планах строить в Крыму военные корабли — Украина отреагировала

Путин собрался строить военные корабли на аннексированном полуострове. Фото: reuters.com

Президент РФ Владимир Путин во время визита в аннексированный Крым заявил, что на заводе "Залив" в Керчи будут строить военные корабли.

По сообщению пресс-службы Кремля, строительство 2 десантных кораблей-вертолетоносцев уже заложили, а в будущем планируют построить еще 4 на других заводах.

По данным российских журналистов, стоимость вертолетоносцев составляет 100 млрд рублей — 38,5 млрд грн.

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На заявление Путина уже отреагировали Украина и США.

В украинском МИДе подчеркнули, что считают упомянутый визит и другие поездки российских чиновников на аннексированный полуостров грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права.

В США осудили строительство Россией в Крыму военных кораблей.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса", — говорится в заявлении Посольства США в Украине.

Россия аннексировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Сейчас против РФ действуют санкции, международное сообщество не признало аннексированный полуостров российским. Со своей стороны, в России постоянно заявляют, что украинцы "должны смириться" с аннексией Крыма.