Путин собрался в Крым: хочет открыть недостроенный Керченский мост

Инфраструктура к открытию Керченского моста не готова. СМИ оккупантов заявляют о транспортный коллапс по Крыму / фото: Керч.Инфо

Президент России Владимир Путин собрался в аннексированый Крым.

15 мая примет участие в открытии строителями моста через Керченский пролив.

"Ознакомиться с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении агентства "РИА Новости".

Автомобильное движение Крымским мостом будет запущен 16 мая в 5:30.

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Оккупанты назвали дату окончания строительства Керченского моста, который должен соединить аннексирован полуостров с Россией. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали на официальном портале правовой информации. Теперь мост планируют сдать 1 декабря 2019. К этому времени проведут инженерные изыскания, завершат проектирование и оснащение моста инженерно-техническими системами обеспечения.