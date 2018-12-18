Путин признался: назвал "присоединение" Крыма аннексией

Владимир Путин назвал "присоединение" Крыма аннексией Фото: ТСН

В разговоре с театральными деятелями Президент России Владимир Путин впервые с 2014-го назвал так называемое присоединение Крымского полуострова в РФ аннексией.

Встреча состоялась 13 декабря. Ректор Ярославского театрального института Сергей Куценко начал кичиться, что его учебное заведение создало целую сеть в регионах, а начал еще 14 лет назад вообще из Севастополя, рассказывает ТСН.

"Мы начинали с Севастополя очень давно. Мы это делаем уже много лет. Сейчас у нас 14 таких целевых групп для театров малых городов России. То есть они там работают и приезжают к нам на обучение, и педагоги ездят к ним. Разве это не говорит о том, что провинция требует кадров? " - заявил Куценко.

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В ответ на это Путин спросил, когда именно они это начали создавать, на что ректор ответил, что создание собственных театральных групп в Севастополе началось "еще при Украине".

"Вот корни аннексии кто закладывал", - впервые назвал это слово по "присоединения" Крыма российский президент.

Украинские дипломаты и юристы должны использовать заявление президента РФ Владимира Путина об организации Кремлем "референдума" в Крыму при подготовке исков в международные суды. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.