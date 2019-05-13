Позорище: высокопоставленный оккупант оконфузился на параде

Оккупант поздравил захватчиков с 274-й годовщиной победы. Фото: Крым.Реалии

Оккупант, экс-командующий Черноморским флотом России вице-адмирал, Александр Моисеев оконфузился на открытии военного парада.

Принимая парад в аннексированном Севастополе, он неправильно назвал дату, пишут Крим.Реалии.

Четыре раза поздравил всех с 274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Оккупант принимал шествие еще будучи командующим.

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Севастопольское побережье отдадут под нужды оккупационной российской армии. Так называемый департамент архитектуры Севастополя планирует изменить целевое назначение берега моря возле Казачьей бухты, пишет подконтрольное оккупантам крымское СМИ.