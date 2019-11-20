"Покажем миру варварское отношение россиян" - наши корабли вернулись из русского плена

Фото: Телеграм-канал Андрея Цаплиенко

Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" возвращаются в украинские Военно-морские силы после почти года российского плена в аннексирована Крыму. Уже пришёл в порт бронекатер "Никополь". Второго катера "Бердянск" и буксира" Яны Капу" пока нет.

На берегу корабли встречают ученики и педагоги Очаковской санаторной школы-интерната. Они развесили на берегу флаг Украины. Корабли возвратили через полгода после того, как Россия должна их передать по решению Международного трибунала ООН по морскому праву, пишет Новое время.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы покажем всему миру варварское отношение россиян", - пообещал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Бронекатера и буксир должны прибыть в Очаков. Российские военные корабли, сопровождающие их повернули на свои военные базы, сообщает в фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

"Бердянск", "Никополь" и "Яну Капу" ждет детальный технический осмотр и, вероятно, ремонт.

Скорость катеров небольшая - 12,5 километров в час, ведь их тянут на буксирах. До сих пор неизвестно техническое состояние атакованных судов. Украина будет требовать от россиян компенсацию за поврежденное имущество.

По данным российских СМИ со ссылкой на собственные источники, корабли возвращаются без боеприпасов, документов и раций и неизвестно в каком техническом состоянии.

Российские медиа со ссылкой на ФСБ сообщают, что россияне оставили на кораблях штатное оружие - пулеметы ДШКМ и боевые модули "Катран-М".

Адвокат украинских моряков Николай Полозов утверждает, что корабли остались без навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей. Это значит, что их нельзя использовать. Россияне оставили все ценное из кораблей как "вещественные доказательства" по делу о "незаконном пересечении границы" Украинской корабельной группой.

"Имея опыт получения корабельного состава от России после распределения советского Черноморского флота, а также получение кораблей после оккупации Крыма, можно прогнозировать, что их техническое состояние будет неудовлетворительным", - рассказал вицеадмирал Сергей Гайдук, командовавший Украинской военным флотом в 2014-2016 годах.

Тогда, после аннексии Крыма, Россия передала Украине часть захваченных ею на полуострове судов.

Впрочем новейшие (например, большой десантный корабль "Константин Ольшанский") оставила - как объяснила российская сторона, "до окончания боевых действий на Донбассе". Командующий ВМСУ Игорь Воронченко рассказывал, что впоследствии россияне использовали те суда как корабли-доноры запчастей.

Сергей Гайдук предполагает - что-то подобное произошло и с "Бердянском", "Никополе" и "Яны Капу".

"После обследования надо будет много технических и финансовых ресурсов, а также времени, чтобы восстановить их до готовности".

Он напоминает, что в решении морского трибунала ООН, по которому де-факто происходит возврат кораблей, нет никаких упоминаний о том, в каком техническом состоянии они должны быть. Это открывает простор для манипуляций.

Пробоину в рубке катера "Бердянск" могли заварить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

Внешне все три судна, скорее всего, будут выглядеть почти так, как 25 ноября 2018 во время нападения в Керченском проливе. Но российские СМИ отмечают, что возвращать их без боеприпасов, личного оружия моряков, раций (мощных американских систем Harris) и документов.

"Весь мир видел фото и видео. Поэтому если пробоину заварили, это ничего не меняет. Ведь факт зафиксирован", - объясняет Воронченко.

Пробоина в рубке "Бердянска" фактически является доказательством того, что российские военные и пограничники вели по украинским морякам огонь на поражение. Это может стать дополнительным аргументом в пользу Украины в трибунале по морскому праву в Гааге, где вскоре начнутся слушания по событиям в Керчи.

Начало процесса в Гааге является главной причиной решения России вернуть украинские корабли именно сейчас, "нормандская встреча" 9 декабря здесь есть только фоном. "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" возвращаются за день до того, как там стартуют слушания арбитражного трибунала о "нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву". Предписание трибунала ООН о передаче Россией моряков и кораблей Украины было лишь подготовкой и "обеспечительными мерами" для них.

"21 ноября в Гааге начнется рассмотрение дела по существу. Это не значит, что ее в четверг сразу решат, но Россия хочет продемонстрировать, что она выполнила предписание Международного морского трибунала о возвращении моряков и кораблей", - объясняет директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Факт передачи кораблей - положительный в глазах международного сообщества и важнее, чем уничтоженное там навигационное оборудование. В этом смысле Россия последовательная - так же она уничтожала технику, передаваемую из Крыма", - добавляет эксперт.

С точки зрения России, она не возвращает корабли из-за приказа трибунала ООН, а передает их "на ответственное хранение".

"Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия по кораблям и их пребывание на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не нужно", - пояснили в российском МИДе в день передачи.

Таким образом корабли фактически остаются в статусе "вещественных доказательств". Это может накладывать на Украине достаточно существенные ограничения.

"Это означает, что по требованию [российского] следователя или суда, которые захотят их исследовать, Украина должна будет эти корабли предоставить снова", - объяснял адвокат Николай Полозов.

Российская государственная агентство "ТАСС" несколько дней назад со ссылкой на свои источники в ФСБ сообщила, что российские следователи исключили украинские корабли из списка вещественных доказательств. Возвращение (или "передача") кораблей Украине - один из элементов подготовки России к возможной "нормандской встречи", отмечает Евгений Магда.

"Россия создает позитивный фон для Владимира Зеленского, формирует отношения доверия. И это нужно для нее момент. Не только с прицелом на" нормандскую встреча ", а с прицелом на построение украинского-российских отношений в новой парадигме", - объясняет эксперт-международник.

Судя по словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о магистральной направленности команды президента Зеленского "на мир с Россией", такой подход Кремля пока вполне воспринимают в Киеве.

"Громкость антикремлевской риторики за последние полгода у Зеленского и всего руководства государства сошла на нет. Я не слышал каких-то острых выпадов Разумкова или Гончарука в адрес Кремля. А Зеленский назвал Россию агрессором один раз - в сентябре с трибуны Генассамблеи ООН. Россия очень хорошо понимает, что любые вопросы российско-украинских отношений в нынешнем состоянии украинского общества имеют резонанс, и пытается этот резонанс использовать", - говорит Евгений Магда.

Это несет с собой угрозу дальнейших уступок в пользу Москвы.

"Россия хочет прогнуть Украину по максимуму. Это видно, например, по заявлениям российских политиков о "прямых переговорах Киева с ОРДЛО", - предупреждает аналитик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "РФ готовится к "нормандскому формату" - эксперт о возвращении кораблей

Есть в возвращении кораблей и положительные для Украины моменты.

"Это свидетельство того, что международное право все-таки работает, хотя Россия это и отрицает. Россия не "передала", а "вынуждена была вернуть" по-пиратски захваченные украинские корабли. Это нужно постоянно повторять, ведь точность формулировок имеет значение", - отмечает Евгений Магда.

О том, что возвращение кораблей - "не акт доброй воли", а исполнение решения международного трибунала, четко заявил украинский министр обороны Андрей Загороднюк.

В МИД Украины добавили, что могут требовать компенсацию за убытки, причиненные русскими кораблям.

Корабли были захвачены в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 во время их перехода из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряков и двое сотрудников СБУ. 25 мая 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные украинские суда. 7 сентября 2019 украинские моряки и работники СБУ вернулись в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украина потребует компенсацию за поврежденное имущество. В воскресенье, 17 ноября, с акватории "Генмола" в Керчи в аннексирована Россией Крыма в сопровождении российской береговой охраны вывели три украинские военные суда, захваченные год назад. Речь идет о катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". В понедельник, 18 ноября, Россия начала процесс передачи Украине захваченных ею буксира и двух бронекатеров, экипажа которых в начале сентября освободили из плена.