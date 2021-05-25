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Подготовили фундамент аннексии: депутаты разрешили русский язык

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Подготовили фундамент аннексии: депутаты разрешили русский язык
Верховная Рада Крыма 26 мая 2010 утвердила статус русского языка как регионального. Фото: ua.interfax.com.ua

Постановление об использовании русского языка как регионального приняли депутаты Крымского парламента 26 мая 2010 года.

Участие в гоосуванни по постановлению "О реализации конституционных гарантий на свободное использование русского языка в Автономной республике Крым и содействие выполнению обязательств Украины по реализации норм Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" приняли 94 депутата. Из них "за" проголосовали 75, а "против" - только один.

В одной из тезисов документа говорилось, что в последние годы в Украине "резко активизировалась кампания по вытеснению русского языка в сферах образования, культуры, информации, судопроизводства и делопроизводства и принятия подзаконных актов, противоречащих украинскому и международному законодательству, что привело к дестабилизации общественно политической обстановки в Крыму, обострению языковой и этнополитической ситуации, ограничению прав русских и русскоязычных граждан. ".

Это, по мнению тогдашних крымских депутатов, свидетельствовало о необходимости принятия определенных мер по защите прав и обеспечения интересов русскоязычной части населения, без ущемления прав украиноязычной части, а также других национальных меньшинств Крыма.

В этом документе крымский парламент постановил: "Опираясь на Конституцию Украины и Крыма, а также на закон Украины от 15 мая 2003 года о ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, в Автономной Республике Крым русский язык как язык большинства населения и приемлемый для межнационального общения используется во всех сферах общественной жизни и является региональным языком".

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Также депутаты приняли решение об использовании русского языка как регионального, в работе Верховного Совета Крыма.

В то же время крымский парламент предложил Верховной Раде Украины принять проект закона Украины "О гарантировании свободного развития, использования и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств Украины".

Крымские депутаты обратились к депутатам от "Партии регионов" Алексея Боярчука, Бориса Дейча, Вадима Колесниченко и Александра Черноморова с просьбой внести в установленном порядке данный законопроект в Верховную Раду и поддержать его при рассмотрении.

В ответ на признание русского языка как регионального крымским парламентом, 7 сентября 2010 в ВРУ был зарегистрирован проект закона "О языках Украины", который стал первым из подобных. Подали законопроект "регионал" Александр Ефремов, коммунист Петр Симоменко и депутат от "Блока Литвина" Сергей Гриневецкий, который сейчас является действующим председателем Одесской ОГА.

Законопроект фактически предоставлял русскому языку статус второго государственного, хотя и не до конца сравнивал его с украинским. Кроме того, статус региональных получали и другие миноритарные языки. Появление документа вызвало резонанс среди украиноязычного населения страны западных областей страны, в результате чего была развернута кампания "Займитесь делом, а не языком!". В итоге, данный проект был снят с рассмотрения 1 февраля 2011.

Вслед за этим появился другой законопроект Партии регионов - так называемый закон закон Кивалова-Колесниченко, подписанный четвертым президентом Виктором Януковичем 8 августа 2012.

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Дата
26
мая

Подготовили фундамент аннексии: депутаты разрешили русский язык

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