По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы

- Сказать там, на территории временно-оккупированного полуострова фразу "Крым - это Украина" значит подписать себе тюремное заключение, - говорит Ольга Скрипник с Крымской правозащитной группы. Стоит в столичном парке Шевченко, что у одноименного университета. Она является одной из организаторов ежегодной акции солидарности с проукраинскими крымчанами, которые сейчас живут в условиях российской оккупации.

В этом году решили привлечь внимание к запрету украиноязычного контента и украинского языка на полуострове.

Организаторы приехали заранее. Привезли экземпляры газеты "Крымская Светлица", открытки и корзину для книг.

- В Крыму большой спрос на украинскую литературу. Эти книги мы будем раздавать, давать читать на КПВВ. Вы также можете положить в книгу открытку с пожеланиями жителям Крыма, - говорит девушка-волонтер.

Автор: София Староконь

7 лет назад, 9 марта 2014-го, жители Крыма вышли отметить день рождения украинского поэта Тараса Шевченко. Собирались под памятниками Кобзарю в своих городах и поселках.Оккупанты восприняли акцию враждебно. В Севастополе похитили и пытали активистов Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского.

После этого россияне начали искать несогласных и похищать их.

Все 7 лет оккупации Крыма жители полуострова приносят цветы к постаментов Кобзаря, чтобы напомнить международному сообществу, что Крым - украинский.

- Очень рад тому, что день рождения Кобзаря в Крыму является днем, когда сверяют часы. Все украинцы на полуострове чествуют Тараса Григорьевича, - говорит бывший узник Кремля Владимир Балух.

Автор: София Староконь Ольга Скрипник напомнила о захваченных в плен крымскими активистов

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Всего на акцию пришло 200 человек. Все - переселенцы из Крыма. Друг с другом познакомились на материковой Украине. Многие дружат семьями. Между собой говорят о политике, родственниках, друзьях.

У фонтана о политике говорят две женщины лет 40. Ругают президента Украины и резко переходят на вопрос воссоединения семьи.

- А что там твои, до сих пор сидят в Алуште?

- Пока да, надо же многое еще сделать, дом продать ...

- Ой, боже-боже, когда же это кончится. Сочувствую.

Начинает падать снег.

Автор: София Староконь "Тарас Григорьевич вновь выступил центром объединения Украинской для защиты своей земли", - Рефат Чубаров

- Ух и погодка, - потирает покрасневшие от мороза руки ветеран АТО Сергей Викарчук. Мужчина выехал из Крыма в 2015-м году и сразу пошел на войну. - Я хотел бы, чтобы у украинцев изменилось отношение друг к другу. Чтобы они были более вовлеченными в развитие государства, более ответственными.

За 7 лет жизни в Украине мужчина не получил ни жилья, ни социальной помощи для себя и семьи.

- Должны вспоминать о Крыме не только пару раз в год, а бороться за него все время. Должны постоянно говорить о пленниках Кремля. Это важно, потому что сопротивление не окончено и продлится до освобождения полуострова, - берет слово активист Андрей Щекун.

Автор: София Староконь "Украина люблю как свою маму. Но власть надо менять на нормальную" - Оксана Шинкаренко

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Оксана Шинкаренко пришла на акцию вместе с дочерью, зятем и внуком. Одета в футболку и легкую курточку. На футболке надпись: "Крымский Бандеровец". Такая же набита на руке, говорит женщина.

- Я на каждую акцию рисую новый плакат. На этот раз на нем написала "Нет оккупации Крыма". - улыбается. - Изменила бы власть в Украине. Нам не хватает проукраинских руководителей, которые будут развивать страну, а не топить ее.

В стороне разговаривает со своим знакомым крымский журналист Тарас Ибрагимов. В 2020 году ему запретили въезд на полуостров из-за освещения судилищ над крымскими татарами. Среди положительных моментов подчеркивает свободу мирных собраний в Украине.

- Нас в Крыму бы всех уже упаковали и ехали бы мы в автозаках, - говорит он.

Автор: София Староконь Активифсты принесли флаг. Пустят на шариках к ОРДЛО

В конце акции бывший пленник Кремля Исмаил Рамазанов развернул огромный красно-черный флаг.

- Полетит в ОРДЛО, москалей бесить, - говорит он. - Кто хочет - может подписать его.

Не все военнослужащие-дезертиры, пожарные и правоохранители понесут уголовную ответственность. Каждый кейс будут расследовать отдельно, поскольку коллективная ответственность запрещена. Вопрос осуждать дезертиров, или нет должен решаться на уровне государственных органов, Совета национальной безопасности и обороны с учетом индивидуальных случаев. К тому же надо смотреть на то, в каком звании был человек. Одно дело когда мы расследуем кейс командующего, а уже другой - рассматривать обычных рядовых и ниже офицерские чины, действительно совершившие военное преступление изменив присяге, что определено и уставом, и уголовным кодексом, который тоже применяется в данных случаях. Европейской конвенции по правам человека, - рассказывает Gazeta.ua Александр Павличенко директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.