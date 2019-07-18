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четверг, 18 июля 2019 14:24

Плевок в душу: россияне сокрушили старейший дворец в Крыму

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Россияне уничтожили исторический памятник Гаспры - дворец графини Паниной.

Это здание россияне передали так называемой таможне, сообщает крымское СМИ "Примечания", которое подконтрольно оккупантам.

Автор: Россми
  Старейший дворец Крыму в плачевном состоянии - разбитые окна, разрисованные вандалами и подростками из россии стены
Старейший дворец Крыму в плачевном состоянии - разбитые окна, разрисованные вандалами и подростками из россии стены

Дворец построен 1836 года и является самым старым зданием полуострова. До оккупации принадлежал к профсоюзному санаторию матери и ребенка Ясная Поляна.

Сейчас в здании выбиты окна и двери, сыплется потолок.

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Автор: Россми
  Старейший дворец Крыму в плачевном состоянии - разбитые окна, разрисованные вандалами и подростками из россии стены
Старейший дворец Крыму в плачевном состоянии - разбитые окна, разрисованные вандалами и подростками из россии стены

Местные жители говорят, что уничтожена оранжерея.

- Я все время сравниваю Украину до 2014 года и сейчас. Помню, как когда-то говорили, какая разница между нами и ними. И вот пришла эта "разница" в виде военного сапога, в виде российского террориста к нам на Родину. Где мы - люди разных национальностей и вероисповедания - мирно и спокойно жили, - говорит заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа 54-летний Ахтем Чийгоз.

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Дата
18
июля

Пожар уничтожил полгорода

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