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вторник, 11 июня 2019 13:44

Партии Зеленского и Медведчука получила от крымчан "черную метку"

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Партии Зеленского и Медведчука получила от крымчан &quot;черную метку&quot;
Обрацец "черной метки", которую активисты движения # LiberateCrimea вручали кандидатам в президенты Украины. Движение #LiberateCrimea нацелено на освобождение Крыма и предоставления крымским татарам статуса коренного населения полуострова. Фото: Соцсети

Партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" получат "черную метку".

Политические партии, которые готовятся к парламентским выборам должны включить в первую 20-ку представителей крымскотатарского народа, заявили в международной организации по деоккупации Крыму #LiberateCrimea.

"Индикатором позиции украинских партий по деоккупации Крыму будет наличие представителей крымскотатарского народа в первой 20-ке партийного списка, а также отражение вопросы деоккупации Крыму в официальных программах", - заявили в движении.

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В организации осудили игнорирование этих требований партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа"и партии кума Путина, олигарха Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа".

"Международное движение #LiberateCrimea осуждает такие действия указанных политсил и заявляет, что из-за несоблюдения условий, выдвинутых #LiberateCrimea в прошлый понедельник, эти партии уже есть в сером списке. Если вопрос деоккупации Крыму не будет отражен в их официальных программах, то они получат "черную метку", - говорится в заявлении объединения.

Активисты сообщат о результатах мониторинга политических партий 26 июня.

Крымские татары войдут в партийные списки 4-5 партий на выборах в Верховную Раду.

"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" нет крымских татар, но есть представители Крыма - это нас устраивает", - сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

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