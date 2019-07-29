Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат

Украинских военнопленных моряков могут освободить только до начала судебного процесса над ними.

Такое мнение высказал руководитель адвокатской группы Николай Полозов в эфире 5 канала.

"Несмотря на то, что суд продлил меру пресечения до октября всем пленным морякам, Россия обязана выполнить решение Международного трибунала ООН. В рамках выполнения этого указа в РФ была направлена ​​соответствующая нота, которой украинская власть обязала предоставить письменные гарантии, необходимые для освобождения моряков", - отметил Полозов.

По его словам, это положение прописано в пункте 119 Трибунала, который, таким образом, не запретил России продолжать уголовное дело.

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"Поэтому речь о прекращении уголовной ответственности не идет, только - об изменении меры пресечения, что позволит морякам вернуться домой, чтобы РФ могла де-юре выполнить указ Трибунала", - пояснил Полозов.

Президент Владимир Зеленский убежден, что в ближайшее время удастся освободить из плена моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе в ноябре 2018-го.