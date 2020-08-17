Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 468
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2313
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2277
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 549
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1323
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1494
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18891
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
12
5
6
18
5
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Имел медаль &quot;За возвращение Крыма&quot; - в Киеве поймали сепаратиста
Имел медаль "За возвращение Крыма" - в Киеве поймали сепаратиста
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
Видео
Все видео
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Над оккупированным Крымом запустили 25-метровый флаг Украины
Над оккупированным Крымом запустили 25-метровый флаг Украины
В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа
В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма
В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1683
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 576
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 13:02

Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация

  Комментировать
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Начала выходить газета на украинском языке. Фото: minfo.rk.gov.ru

В оккупированном Крыму издали первый номер русскоязычной газеты "Кримський вісник".

Подконтрольное оккупантам Министерство информации сообщило, что инициатором проекту является пророссийской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина. Газета будет выходить раз в квартал, передает "Радио Свобода".

В июле Гридчина заявила о создании на полуострове информационного агентства "Крым сегодня". Оно объединяет в себе портал "Переяславская рада 2.0" и ежеквартальный журнал "Крым сегодня". Эти СМИ пользуются поддержкой российских властей. Независимые украинские медиа прекратили выходить на полуострове после 2014 года. На них давили оккупанты.

"Газета печатается на украинском языке и будет выходить в свет раз в квартал, ведь украинцы Крыма нуждаются в регулярном украиноязычном СМИ, которое публиковало бы эксклюзивные материалы обо всем, что происходит в Крыму, в России и в мире родным для украинцев языке. Газета "Крымский вестник" - это обратная связь многочисленных членов "Украинской общины Крыма". Так, среди материалов "Крымского вестника" вы сможете найти стихи крымского поэта, члена нашего общества, узнать историю крымских украинцев, ознакомиться с той действительностью, в которой украинцы существуют на полуострове", - написала Гридчина в Facebook.

Представительница Украинского культурного центра в Симферополе Елена Попова услышала о появлении газеты из новостей.

"Поэтому прокомментировать выход этой газеты мне сложно. Я не держала ее в руках. Могу сказать, что с 2017 года мы пытались выпускать бюллетень "Кримський терен" - вышло 12 номеров, и осенью 2018-го все прекратилось. Причина очень простая: нас начала давить российская прокуратура, пошли проверки. Мы не думали, что это небольшое издание необходимо регистрировать, но местные власти, что называется, решили нас организовать. Кроме того, были проблемы и с финансированием, и с авторами. К сожалению, мы не смогли найти редактора, чтобы профессионально издавать "Кримський терен". Так или иначе, такой бюллетень необходим. Люди спрашивали о нем и продолжают спрашивать. У нас работал сайт, но из-за нехватки денег мы не смогли его поддерживать. Возможно, еще найдем ресурсы и возродим хотя бы его", - рассказала она.

Попова считает, что украинцам в Крыму нужно собственное издание.

"Причем оно должно быть каким-то образом зарегистрировано. Иначе в любой момент его могут закрыть за нарушение законов, начнутся претензии и так далее. Жаль, что у нас ничего не получилось - может, у кого-то другого получится. Скорее всего, новое издание "украинской общины Крыма" призвано просто продемонстрировать, что с национальным вопросом на полуострове все хорошо, что не надо никого защищать, ничего не запрещено. Возможно, у газеты будет свой круг читателей - представителей официальной украинской культуры в Крыму. Было бы неплохо, если бы кроме этого СМИ, представители украинского общества на полуострове - например, с той же кафедры украинской литературы в бывшем Таврическом университете - тоже что-то сделали - альтернативное, не официальное. К этому можно было бы даже присоединиться и поддержать", - говорит Попова.

С 1992 по 1997 годы уже выходила газета "Крымский вестник". Ее выдавали в Красноперекопске при поддержке украинской общественно-политической организации и партии "Народный рух Украины". Издатель Владимир Андриевский говорит, что печатать газету было трудно.

"Я слышал о намерении российских властей запустить украиноязычную газету в Крыму еще полгода назад, но понятия не имел, что она будет иметь такое же название. Конечно, я не претендую ни на какие товарные знаки, потому что это было давно, и ситуация в то время была другой. Наш "Кримський вісник" был независимой общественно-политической газетой и выдавался на средства сначала политических организаций, а позже - физических и юридических лиц. Это были годы тяжелой инфляции, и мы пытались выживать. В основном все делалось на бесплатной основе. Распространялся "Крымский вестник" через почту и сеть Союзпечати на полуострове, и его также доставляли на материковую Украину и даже за границу. Так получилось, что в 1997 году у нас уже не хватало ни сил, ни финансов. Думаю, что в условиях нынешнего Крыма существования подобного издания невозможно", - указывает он.

С 1992 года в Крыму издавали газету "Кримська світлиця". После аннексии, в 2016 редакцию восстановили на материковой части Украины. Ее возглавил крымский общественный активист Андрей Щекун. Он считает украиноязычное издание в Крыму провокацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Постановка "Лесной песни" Леси Украински состоится на крымскотатарском языке - Сеитаблаев

"Это будет очередная российская пропаганда, только на украинском языке. Они ненавидят все украинское в Крыму - и флаг, и церковь, но есть решение Международного уголовного суда от 2017 года, которое признало факты уничтожения украиноязычной образования на полуострове и давления на крымских украинцев. По этому последовали ноты протеста в адрес России, международное давление на нее усиливается, и она хочет показать, что вроде как защищает и издает украиноязычную газету. Но если проанализировать, посмотреть на тираж, то сразу становится ясно, что это всего лишь попытка пустить пыль в глаза. С другой стороны, крымчане, которые вынуждены были покинуть полуостров, самоорганизовались на материке еще в 2014 году и создали немало информационных ресурсов, в основном в Интернете. Многие из них существуют до сих пор", - говорит он.

В оккупационном Мининформе Крыма сообщили, что при подготовке материалов для первого выпуска "Крымского вестника" коллектив редакции обратился к работникам Музея Леси Украинки и в Крымский этнографический музей. На первой странице газеты разместили публикации под названием "Летопись украинской общины Крыма: украинские традиции, российское будущее".

ООН призвала власти Российской Федерации обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. Об этом говорится во втором докладе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, временно оккупированных Российской Федерацией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Ющенко заставил чиновников снять галстуки

Террорист на фургоне давил прохожих

Запустили украинский спутник

Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

Первая жертва Берлинской стены истек кровью

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 20107
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 14337
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13428
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 12861
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 8127
Крым
Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров
Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров 2 Просмотров: 3150
Над оккупированным Крымом запустили 25-метровый флаг Украины
Над оккупированным Крымом запустили 25-метровый флаг Украины
 Просмотров: 5265
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
12
 Просмотров: 3663
В Крыму бывший СБУшник перешел в ФСБ и пытал украинца - Стрижак
В Крыму бывший СБУшник перешел в ФСБ и пытал украинца - Стрижак Просмотров: 261
"Встреть сепара" - облили зеленкой и отдали СБУ крымского приспособленца
"Встреть сепара" - облили зеленкой и отдали СБУ крымского приспособленца Просмотров: 8982
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 8259
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua