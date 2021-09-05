Оккупанты обвинили крымских татар в диверсии

Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова оккупанты выдвинули подозрение в совершении диверсии.
Ему грозит лишение свободы от 12 до 15 лет, написал в Facebook председатель Меджлиса Рефат Чубаров.
Подозрение также предъявили двоюродным братьям Азизу и Асану Ахтемовым.
"Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в каких - либо следственных мероприятиях. Подробности и детали по другим задержанным крымским татарам будут размещаться по мере поступления информации", - написал Чубаров.
Он назвал задержание показательной местью за поддержку Крымской платформы.
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6 сентября в Симферополе состоятся "суды" по определению им меры пресечения.
26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ о создании правительством организации и запуск Крымской платформы, а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыму.
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