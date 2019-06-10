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Оккупанты массово обыскивают дома крымских татар

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Оккупанты массово обыскивают дома крымских татар
ФСБ в очередной раз пришла с обысками к крымским татарам. Фото: Крымская солидарность

Во время обысков российскими силовиками доме крымского татарина Ризы Омерова у его жены начались преждевременные роды. Сейчас она на седьмом месяце беременности.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Женщину отвезли в роддом. Кроме того, утром по дороге в Ростов сотрудники ДПС остановили сестру и отца Ризы - Фатму Исмаилову и Энвера Омерова. Энвера задержали.

Фатма Исмаилова является женой Рустема Исмаилова, фигуранта по "делу Хизб ут-Тахрир".

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ФСБ раз пришла с обысками к крымским татарам. "Следственные мероприятия" происходят:

- в Алуште у Эльдара Кантемирова;

- в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова;

- в селе Строгановка Симферопольского района в Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019).

Также сообщается об обысках в домах сына и отца Ризы и Энвера Омерова в Белогорске и в селе Каменка Симферопольского района.

Ризу Омерова силовики задержали и увезли в неизвестном направлении. После обыска задержали и увезли в отдел ФСБ России в Крыму также Эскендера Сулейманова. Эльдара Кантемирова увезли из Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также происходит обыск.

30 мая сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали двух активисток "Крымской солидарности".

Задержанные Мумин Салиева и Лутфие Зудиева, обоих обвиняют по статье 20.3 КоАП России - демонстрация запрещенной символики.

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10
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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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