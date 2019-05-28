Очередное дно пробили: россияне решили увековечить свои фейлы

Россияне решили издать книгу о нарушении мирового права. Фото: росзми

Россияне планируют внести аннексию Крыма в школьные учебники по истории.

Оккупацию полуострова и орушення ряда международных обязательств планируют также внести в российский единого госэкзамена, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин российскому изданию ТАСС.

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"По итогам тестирования (Единого государственного экзамена - Gazeta.ua) нам предстоит продолжить совершенствование учебно-методического комплекса и внести необходимые коррективы. Необходимо также отразить в учебниках важные события, произошедшие в России за последние пять лет, в том числе события, эт "связанные с воссоединением (аннексией - Gazeta.ua) Крыма и Севастополя с Россией", - говорит окуппант.

"ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с**а", - написали на мурале с президентом РФ Владимиром Путиным в оккупированном Симферополе. Надпись сделало сообщество "Суверенный Крым" на фасаде дома, где в начале аннексии нарисовали мурал с Путиным.