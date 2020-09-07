Обеспечивать питьевой водой жителей Крыма Россия - ООН

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось около 20% запасов води.Фото:facebook.com/unitednations

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что ответственность за водоснабжение питьевой воды жителям оккупированного Крыма лежит на России. Об этом заявила представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл в комментарии российскому информационному агентству "РИА Новости".

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"Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения", - сказала Троссел.



Перебрасывать воду на Крымский полуостров с российской Краснодарского края или Ростовской области по дну Азовского или Черного моря на расстояние свыше 500 км - очень дорогостоящее дело. Об этом заявили в Росводресурсив. Из-за жары в аннексирована Крыму возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха.