Новый урожай не снизит цены в оккупированном Крыму - эксперт

Меры правительства не способны существенно снизить цены, а часть даже вызывает подорожание некоторых продуктов. Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин заявил, что снизить цены на продукты в Крыму поможет новый урожай.

Во время прямой линии 30 июня ему прозвучало много вопросов на эту тему, пишет "Крым. Реалии".

В ответ Путин жаловался на рекордные за последнее десятилетие мировые индексы на продукты питания.

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В оккупированном Крыму сообщали, что "ценовая ситуация на продовольственные товары находится в одном тренде с показателями по России в целом". На востоке Крыма после наводнений из-за ливней, прошедших с 16 по 20 июня, зафиксировали гибель посевов на площади 122 гектаров, сообщил российский министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. Убытков уже подсчитали примерно на сумму более двух миллионов рублей.

В конце декабря 2020 года Госдума России приняла закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Поэтому способ контроля за розничными ценами для правительства стал проще.

Эксперт рынка продовольственных товаров из Крыма Андрей Александров рассказал, что меры правительства не способны существенно снизить цены, а часть даже вызывает подорожание некоторых продуктов.

"Конъюнктура может измениться за счет того, что соберут урожай, но глобально предпосылок для изменений я не вижу. Причина - это в принципе тенденция на мировых рынках, где дорожает зерно. В результате дорожает продукция многих смежных производств - например, курятина и колбаса . Возможно, по овощам какой-то прогресс и будет, но вряд ли потребитель сильно почувствует какую-то экономию за счет их удешевления.

С 1 июля вступили в силу правила обязательной маркировки мороженого и сыров маркой "Честный знак" - это такой уникальный QR-код для каждой единицы товара, чтобы отследить его. Такой тотальный контроль уже привел к тому, что мороженое подорожало на 20%. Для бизнеса это огромные затраты ", - объясняет он.

Отмена свободной экономической зоны Крым коснется предпринимателей, ведущих бизнес и торгующих с оккупированным Крымом. Предпринимательская деятельность жителей материковой Украины на территории оккупированного Крыма будет считаться нелегальной.Крупные предприятия, которые ведут бизнес на территории оккупированного полуострова должны будут объяснять почему они решили нарушить законы Украины.