Новые детали пожара на траулере "Иван Голубец"

Траулер "Иван Голубец" ушел на дно с моряками. Фото с открытых источников.

На борту траулера "Иван Голубец", который загорелся и затонул у побережья Западной Африки, погибло как минимум двое моряков.

Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин отмечает, что капитаном судна был крымчанин Сергей Тимченко, который отправился в рейс с украинскими документами. Также на борту были трое кадетов так называемого "Керченского морского технологического университета", что находится на территории оккупированного Крыма.

Бабин также обратил внимание на то, что, судя по странных действиях экипажа и обстоятельств гибели корабля, судно может быть замешано в разного рода махинациях с государственной собственностью.

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"Напомню, что "Иван Голубец" в собственности украинской государственной компании и оперировался "латвийским бизнесменом украинского происхождения". То есть, как всегда, есть классический вывод госресурсу налево и его беспощадную эксплуатацию на износ, вместо приватизации. Причем - эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве украинских чиновников как с подконтрольными россиянам крымскими "учебными заведениями", так и Российским морским регистром, РМРС (с букв этой аббревиатуре легко составить и ФСБ, и СВР, и ГРУ РФ) и крайне достоверно не только по вопросам рыболовства ", - заявил Бабин.

"Иван Голубец" - океаническое рыболовное судно, которое принадлежит Украине. Предназначенное для промышленного вылова рыбы. Сейчас ходит под флагом Грузии. Пожар на судне возник 20 июля.